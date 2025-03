Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Motorraddiebstahl - Versucher Einbruch in öffentliches Gebäude - Einbruch in Vereinsheim

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Samstag (29.03.), zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, in der Florengasse einen E-Scooter des Herstellers Evercross (Versicherungskennzeichen: 341WJY) im Wert von rund 280 Euro, der mit einem Drahtschloss angeschlossen war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Motorraddiebstahl

Eichenzell. In der Wasserkuppenstraße im Ortsteil Rothemann stahlen Unbekannte zwischen Samstag (22.03.) und Samstag (29.03.) ein weiß-blaues Motorrad des Herstellers Husqvarna im Wert von rund 10.000 Euro. Das Zweirad stand dort in einer Gartenhütte. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versucher Einbruch in öffentliches Gebäude

Hosenfeld. Zwischen Freitagnachmittag (28.03.) und Sonntagmittag (30.03.) versuchten Unbekannte in der Hainzeller Straße in ein öffentliches Gebäude einzudringen. Hierdurch entstand rund 6.000 Euro Sachschaden an einer Eingangstür. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Vereinsheim

Hilders. Im Schlichtweg im Ortsteil Brand brachen Unbekannte zwischen Freitag (28.03.) und Sonntag (30.03.) in ein Vereinsheim ein. Dazu brachen die Täter ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Innenräume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

