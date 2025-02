Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbrüche am vergangenen Wochenende

Bergisch Gladbach (ots)

Bereits am Samstag (15.02.) meldeten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen Einbruch in ihre Erdgeschosswohnung im Stadtteil Heidkamp. Laut ihren Angaben verließen sie an diesem Tag gegen 17:00 Uhr die Wohnung in der Paulusstraße und mussten bei Rückkehr nach rund drei Stunden die durchsuchten Räumlichkeiten feststellen.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Einbrecher die rückwärtig gelegene Balkontür auf. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räume entwendeten sie diverse Schmuckgegenstände, einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie ein Tablet.

Im Stadtteil Paffrath wurde am darauffolgenden Sonntag (16.02.) ein weiterer Einbruch bekannt. Zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 10:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Straße Steinenkamp ein. Die Täter entwendeten augenscheinlich ebenfalls Schmuckgegenstände und Bargeld von bislang unbekanntem Wert.

In beiden Fällen nahm die Polizei jeweils eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Zeugenhinweise zu diesen beiden Einbrüchen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

