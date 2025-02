Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Nacht

Wetter (Ruhr) (ots)

In der Nacht zum Samstag wurden um 02:30 Uhr die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Alt-Wetter der Feuerwehr Wetter (Ruhr) zu einem Verkehrsunfall auf der Vogelsanger Str. alarmiert. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle, welche sich schon nach der Stadtgrenze zu Hagen befand, eintrafen, wurde umgehend eine Erkundung der Lage durchgeführt. Hierbei wurde ersichtlich, dass noch eine Person in dem Fahrzeug eingeklemmt war, eine weitere Person sich bereits außerhalb befand und das Fahrzeug zwischen der Leitplanke und einer Hecke eingekeilt war. Durch die kurze Zeit später eingetroffene Feuerwehr Hagen wurde der Einsatz übernommen und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte unterstützen bei der technischen Rettung sowie dem Ausleuchten der Einsatzstelle und der Sicherstellung des Brandschutzes. Im Anschluss an die Rettung wurde die Person an den Rettungsdienst übergeben und durch diesen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Für weitere Fragen wenden sie sich bitte an die Pressestelle der Feuerwehr Hagen. Wir möchten uns auch an dieser Stelle einmal für die professionelle und reibungslose Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Hagen bedanken.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

