FW-EN: Wetter - Feuerwehr am Mittwoch dreimal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Mittwoch, 29.01.2025 um 08:06 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Weststraße alarmiert. Hier musste eine Person aus dem dritten Obergeschoss zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert werden. Die Tragehilfe wurde durchgeführt und der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn sowie Alt-Wetter wurden am Abend um 18:06 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Wittener Straße, Ecke Elbscheweg alarmiert. Hier war es zu einem Frontalunfall von zwei Pkws gekommen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren die beiden betroffenen Fahrerinnen nicht im Fahrzeug eingeklemmt. In Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst wurden diese versorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden der Brandschutz an der Unfallstelle sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden die Fahrzeuge auf eine angrenzende Bushaltestelle geschoben. Dieses gestaltete sich etwas schwierig, da die beiden Pkws sich aufgrund der Aufprallgeschwindigkeit ineinander verkeilt hatten. Die angeforderten Abschleppfahrzeuge haben mit Unterstützung eines Krans und einer Seilwinde die Fahrzeuge auseinandergezogen und anschließend verladen. Durch die Rufbereitschaft des Stadtbetriebes wurde die Fahrbahn von dem Bindemittel gereinigt. Die letzten Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach rund 100 Minuten beenden.

Die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel sowie die Löscheinheit Alt-Wetter wurden um 23:10 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Heinrich-Kamp-Straße alarmiert. Hier musste eine Person aus ihrer Wohnung im ersten Obergeschoss nach draußen verbracht werden. Mit Unterstützung eines Schleifkorbes und der Drehleiter erfolgte der Transport nach draußen. Einsatzende konnte hier nach 70 Minuten gemeldet werden.

