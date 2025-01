Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: 2 Einsätze parallel für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Donnerstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 15:36 Uhr wurde zunächst die Löscheinheit Volmarstein in die Hauptstr. zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln alarmiert. Als die ehrenamtlichen Einsatzkräfte kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, stand ein Fahrzeug mit plattem Vorderreifen und austretendem Öl auf einem Garagenhof. Durch die Kameraden wurde das auslaufende Öl mittels Bindemittel abgebunden und so eine weitere Ausbreitung verhindert. Nachdem das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen von der Fläche entfernt worden war und keine Gefahr mehr bestand, wurde das Bindemittel wieder aufgenommen. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben und Einsatzende konnte nach ca. 2 Stunden gemeldet werden.

Noch während des laufenden Einsatzes wurden um 16:16 Uhr die Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein sowie der Tagesdienst zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Betriebes am Altenhofer Weg alarmiert. Eine direkt nach Eintreffen durchgeführte Erkundung der betroffenen Bereiche ergab keinen ersichtlichen Auslösegrund. Die Einsatzstelle wurde daraufhin an einen Betriebsverantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach ca. 50 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell