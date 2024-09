Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfall auf der Kreuzung "Hasenloch" - unklarer Unfallhergang - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 03.09.2024, gegen 17.25 Uhr, kam es auf der Kreuzung "Hasenloch" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Ein 53-jähriger Fahrer eines Ford Focus befuhr die Bundesstraße 317 von Lörrach kommend und bog an der Kreuzung nach links in Richtung der Autobahn-Anschlussstelle ab. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Fahrer eines 5-er BMW, welcher die Bundesstraße 317 von Haagen kommend in Richtung Lörrach befuhr. Beide Beteiligte wollen bei "Grünlicht" der Lichtzeichenanlage in die Kreuzung hineingefahren sein. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, erhofft sich aufgrund der Unfallzeit Hinweise von Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

