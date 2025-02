Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Diebstähle aus Pkw der Marke BMW

Bergisch Gladbach (ots)

Am Samstagvormittag (15.02.) ist die Polizei zu zwei Tatorten gerufen worden, an denen Unbekannte in der vorangegangenen Nacht unter anderem die Mittelkonsolen aus den Fahrzeugen entwendet haben.

In der Mendelssohnstraße in Schildgen wurde die Scheibe der Fahrertür eines Pkw der Marke BMW eingeschlagen und anschließend sowohl die Mittelkonsole als auch das Navigationsgerät entwendet. Die Tat muss in der Nacht zuvor, zwischen 18:00 Uhr und 10:30 Uhr, geschehen sein.

In der nahe gelegenen Haydnstraße in Schildgen wurde in der gleichen Nacht ein Pkw der Marke BMW auf bislang unbekannte Weise geöffnet und anschließend die Mittelkonsole und das Display gestohlen. Auch diese Tat muss in der Nacht geschehen sein, vermutlich zwischen 19:00 Uhr und 10:10 Uhr.

Es wurde jeweils eine Strafanzeige aufgenommen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zu beiden Tatorten wurde die Kriminalwache gerufen, um eine Spurensicherung durchzuführen.

Wer möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet hat, wendet sich bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell