Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Haustür beschädigt - Pkw aufgebrochen - Diebstahl aus Pkw - Pkw beschädigt - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Fulda (ots)

Haustür beschädigt

Hünfeld. In der Töpferstraße beschädigten Unbekannte am Sonntag (30.03.), zwischen 6.30 Uhr und 14.30 Uhr, ein Glaselement einer Hauseingangstür und verursachten hierbei rund 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw aufgebrochen

Flieden. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (31.03.) in der Straße "Am Weißen Stein" im Ortsteil Magdlos einen blauen Opel Combo auf und stahlen ein Smartphone im Wert von rund 110 Euro. Das Auto stand vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Flieden. In der Forsthausstraße stahlen Unbekannte zwischen Sonntagabend (30.03.) und Montagabend (31.03.) Bargeld sowie weitere persönliche Gegenstände aus einem blauen Subaru, der dort im Bereich eines Wohnhauses stand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw beschädigt

Fulda. Im Gallasiniring traten Unbekannte am Montag (31.03.), gegen 20.55 Uhr, gegen den Außenspiegel einer grauen Mercedes C-Klasse und verursachten dadurch 150 Euro Sachschaden. Das Fahrzeug stand dort auf einem öffentlichen Parkplatz. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen männlichen Tatverdächtigen. Dieser ist zwischen 25 und 35 Jahren alt und von korpulenter Statur. Er hat kurze Haare, einen Bart und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Weitere Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Petersberg. In der Nacht zu Dienstag (01.04.), gegen 2.10 Uhr, brachen Unbekannte in der Schulstraße in einen Lebensmittelmarkt ein. Die Täter zerstörten dazu eine Eingangstür und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde und die Höhe des entstandenen Sachschadens, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

