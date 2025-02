Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.02.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

In der Zeit von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr kam es am Samstag auf dem Parkplatz des DOC an der Thüringer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten VW am Heck beschädigte. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter: Polizei Emden 04921-8910

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell