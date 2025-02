Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 02.02.2025

Leer (ots)

++Ladesäule beschädigt++Verglasung Wintergarten eingeworfen++2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis++Verkehrsinsel im Kreisel übersehen++Rauchentwicklung durch defekten Ofen++

Ladesäule beschädigt

Emden - Ein bisher unbekannter Täter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Parkplatz an der Straße Frickensteinplatz eine Ladesäule beschädigt. Augenscheinlich hat der Täter gegen die Anlage getreten, so dass diese komplett aus der Verankerung gerissen wurde und gänzlich auf dem Boden lag. Personen, die Zeugen der Tat wurden oder aber Hinweise auf den Randalierer geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Verglasung Wintergarten eingeworfen

Emden - Augenscheinlich durch einen Steinwurf wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Teil der Verglasung eines Wintergartens in der Wolthuser Straße beschädigt. Der Wintergarten befand sich im 1. Obergeschoss des Hauses auf einem Balkon. Zeugen der Tathandlung oder mit Hinweisen auf den Täter melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis

Emden - Gegen 15 Uhr am Samstag befuhr ein 58-jähriger Mann aus Emden mit seinem Pkw das Stadtgebiet, obwohl dieser keine Fahrerlaubnis mehr besitzt. Feststellen mussten dieses die Polizeibeamten bei einer Kontrolle in der Petkumer Straße. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Gegen 19:40 Uhr des Samstages mussten die Polizeibeamten gegen einen 16-jährigen Mopedfahrer aus Hinte ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis einleiten. Dieser war zur genannten Zeit mit einem Kleinkraftrad auf der Auricher Straße unterwegs, obwohl dieser nur eine Prüfbescheinigung für sog. Mofa hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Eltern über die Verfehlung in Kenntnis gesetzt.

Verkehrsinsel im Kreisel übersehen

Rhauderfehn - Kurz nach Mitternacht von Samstag auf Sonntag hat ein 24-jähriger Pkw-Führer aus Moormerland in der Ortschaft Collinghorst die Verkehrsinsel im Kreisel Hauptstraße/Schwarzmoorstraße komplett übersehen. Dieser hatte die Hauptstraße in Richtung Leer befahren und in der Ortschaft den Kreisel aufgrund des starken Nebels nicht rechtzeitig gesehen. Durch das Überfahren der Insel überschlug sich der Pkw und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Sowohl der Fahrer als auch sein 24-jähriger Beifahrer aus Moormerland blieben unverletzt, waren aber sichtlich geschockt. An der Verkehrsinsel entstand leichter Schaden. Der Schaden am Pkw wird grob auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Rauchentwicklung durch defekten Ofen

Leer - Kurz vor Mitternacht von Samstag auf Sonntag mussten die Feuerwehr und die Polizei zu einem Wohnhaus in der Dieselstraße. Ein Zeuge hatte von draußen eine erhebliche Rauchentwicklung in dem Haus erkannt. Der Sachverhalt bestätigte sich vor Ort und die Feuerwehr musste unter Atemschutz das Haus betreten. Glücklicherweise war niemand im Gebäude. Das Haus wurde gelüftet, so dass der Qualm abziehen konnte. Ursächlich für die starke Rauchentwicklung war augenscheinlich ein betriebener Holzofen, dessen Tür nicht richtig abdichtete.

