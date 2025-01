Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 30.01.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Jemgum - Linienbus kommt von der Fahrbahn ab, keine Verletzte

Am 29.01.2025, gegen 08:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Jemgum. Der Fahrer des Linienbusses befuhr die Dorfstraße in Jemgum in Richtung Ditzum. Aufgrund von plötzlichem Seitenwind in Form einer Böe kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in die durch Nässe durchweichte Berme. Diese wurde hierbei beschädigt. Der Bus kam schließlich in einem wasserführenden Straßengraben zum Stehen. Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

Leer - Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Am 29.01.2025 kam es zwischen 07:00 Uhr und 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 10jährigen Kind, welches als Fußgänger auf dem Weg zur Schule war. Der Unfall ereignete sich auf der Ritterstraße in Leer. Ein Pkw befuhr diese in Fahrtrichtung Daalerstraße und kollidierte mit der Fußgängerin, die in Begleitung ihrer Schwester war.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum flüchtigen Pkw machen können, melden sich bitte bei der Polizei. Laut Angabe der Geschädigten soll es sich um ein Fahrzeug mit Leeraner Kennzeichen gehandelt haben.

Leer - Bedrohung am Bahnhof

Am 29.01.2025 kam es gegen 18:45 Uhr zu einer Bedrohung eines Angestellten im Gastronomiebetrieb im Bahnhofsgebäude in Leer. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen die Personalien des Beschuldigten auf und erteilten einen Platzverweis. Im weiteren Verlauf fiel der Beschuldigte durch aggressives Verhalten im Bereich des Busbahnhofs auf. Während des Einsatzes wurden die Beamten mit einem Messer bedroht. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen.

Vor Ort hielten sich mindestens zwei Zeugen auf, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere diese Personen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Eigentümer gesucht

Am 29.01.2025 wurden in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr durch eine bislang unbekannte Frau Altkleider bei der Kleiderkammer der Diakoniestation in Emden abgegeben. Bei der Durchsicht der Kleider wurde festgestellt, dass sich noch Wertsachen in den Taschen der Kleidung befanden. Die ehrlichen Finder gaben diese bei der Polizei ab. Die Eigentümerin wird jetzt gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polize4i Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell