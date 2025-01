POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 29.01.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots) - ++Verkehrsunfall++Verkehrsunfallflucht++Sachbeschädigung von Wahlplakaten++ Leer - Verkehrsunfall am Bahnübergang Am 26.01.2025, gegen 03:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall am Bahnübergang am Moorweg. Die 19jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw den Moorweg in Richtung Heisfelder Straße. Sie beabsichtigte, nach ...

mehr