Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Apotheker überrascht Einbrecher auf frischer Tat

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zum 22.05.2024 drang ein Einbrecher gegen 02:00 Uhr in eine Apotheke in der Bernwardstraße ein. Womit der Täter offenbar nicht rechnete war, dass sich ein Notdienst habender Apotheker in den Räumen befand.

Nach vorliegenden Erkenntnissen verschaffte sich der Unbekannte Zutritt in die betroffene Apotheke, indem er eine Glastür einschlug. Auf den Lärm wurde der Apotheker, der sich zu diesem Zeitpunkt in einem Bereitschaftszimmer aufhielt, aufmerksam. Bei einer anschließenden Nachschau ertappte er den Eindringling, als dieser in eine Kasse griff und eine bislang unbekannte Summe entwendete. Mit dem Diebesgut ergriff der Täter sodann die Flucht.

Er soll ca. 175 cm groß und schlank sein. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Hoodie, einer Jeans und weißen Schuhen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos.

Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell