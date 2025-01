Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.01.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfall++Verkehrsunfallflucht++Sachbeschädigung von Wahlplakaten++

Leer - Verkehrsunfall am Bahnübergang

Am 26.01.2025, gegen 03:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall am Bahnübergang am Moorweg. Die 19jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw den Moorweg in Richtung Heisfelder Straße. Sie beabsichtigte, nach links auf die Straße Am Bahndamm abzubiegen. Sie bog jedoch zu früh ab und geriet aus diesem Grund in das Gleisbett der dortigen Bahnanlage. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergung des Pkw wurde der Bahnübergang durch das Stellwerk geschlossen und der Zugverkehr eingestellt.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 26.01.2025 kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 12:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Hermann- Allmers- Straße 1 in Emden. Der Geschädigte parkte seinen Pkw im Bereich der Apotheke auf dem dortigen Parkplatz. Als er zurück kam stellte er Lack- und Blechschäden an der Fahrertür fest. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Uplengen - Sachbeschädigungen an diversen Wahlplakaten der SPD und CDU

In der Nacht vom 25.01.2025 auf den 26.01.2025 kam es in Uplengen, Kleinoldendorf, Bühren und Stapel erneut zu Sachbeschädigungen von Wahlplakaten der SPD und CDU. Auch in anderen Bereichen, wie Weener, Jemgum, Moomerland und auf Borkum kam es zu weiteren Vorfällen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei diesen Beschädigungen um Straftaten gem. § 303 StGB handelt, die entsprechend strafrechtlich verfolgt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu diesen Taten geben können, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell