Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 25.01.2025

Leer (ots)

++Brand eines leerstehenden Wohnhauses++Sachbeschädigung an Pkw++Reifen zerstochen++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer++Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person++

Brand eines leerstehenden Wohnhauses

Neermoor - Gegen 01 Uhr des Samstages geriet ein leerstehendes älteres Wohnhaus an der Osterstraße nahe der BAB 31 in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand dieses sodann in Vollbrand. Die Ursache des Brandes ist zurzeit unklar, die Schadenshöhe mag grob geschätzt im höheren fünfstelligen Eurobereich liegen. Die Ermittlungen der Polizei wurden aufgenommen. Beeinträchtigungen des Verkehrs auf der Autobahn sind nach hiesiger Kenntnis nicht eingetreten.

Sachbeschädigung an Pkw

Emden - Gegen 08:15 Uhr des Freitages hat ein bisher unbekannter Täter den linken Außenspiegel eines Pkw Toyota, der in der Nesselander Straße abgestellt war, durch Tritte beschädigt. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 400 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Randalierer geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emden.

Reifen zerstochen

Veenhusen - Am Freitagmorgen wurden in der Zeit von 09:30 bis 11:30 Uhr an insgesamt 6 Pkw die Reifen zerstochen. Diese standen auf einem Parkplatz der Kirche an der Königsmoorstraße. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Warsingsfehn.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Brinkum - Ohne Fahrerlaubnis, ohne Zulassung und ohne Versicherung war ein 45-jähriger Pkw-Führer aus Polen mit einem Pkw auf der BAB 31 in Höhe Brinkum unterwegs. Bei der Kontrolle durch die Polizei am Freitagabend gegen 22:30 Uhr mussten die Beamten zudem feststellen, dass dieser Betäubungsmittel konsumiert hatte. Die Weiterfahrt wurde beendet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung einer Weiterfahrt einbehalten.

Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer

Rhauderfehn - Mit 1,76 Promille war am Freitagabend gegen 23 Uhr ein 38-jähriger Mann aus Rhauderfehn mit seinem E-Scooter unterwegs. Bei der Polizeikontrolle auf der Hauptstraße wollte dieser dann seine Personalien nicht angeben. Im Ergebnis folgte eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung von Ermittlungsverfahren, u.a. auch wegen der Nichtangabe der Personalien.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Jemgum - Gegen 18:20 Uhr des Freitagabend kam eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Moormerland mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde hierbei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Pkw wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die junge Frau fuhr mit ihrem Pkw in der Ortschaft Böhmerwold in Richtung Marienchor, als das Unglück passierte.

