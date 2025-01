Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.01.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Abdenastraße in Emden auf einen Fahrzeugführer aufmerksam, welcher mit seinem PKW am Verkehr teilnahm. Die Beamten entschlossen sich dazu das Fahrzeug zu kontrollieren. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 45 Jahre alten Mann, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin wurde ihm Rahmen eines Urintests festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Amphetaminen unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Schließlich stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war und die Kennzeichen wurden vor Ort entstempelt.

Leer - Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag dem 19.01.25, in der Zeit von 00:00 bis 19:00 Uhr, wurde ein in der Okko-Ten-Broek-Straße in Leer abgestelltes Auto beschädigt. Beide Reifen auf der Beifahrerseite seien dabei mit jeweils einem Einstich zerstochen worden. Sollten sie Hinweise auf die Tat haben, melden sie sich bitte umgehend bei der Polizei.

