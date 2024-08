Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeuge beschmiert und zerkratzt

Jena (ots)

Am vergangenen Wochenende beschmierten bislang unbekannte Täter in der Straße Am Flutgraben zwei geparkte Fahrzeuge eines wohltätigen Vereins mit jeweils einem Graffito im Ausmaß von circa 2,5 m, jedoch ohne jeglichen gesellschaftlichen oder politischen Bezug. In der Emil-Wölk-Straße wurden am Sonntag insgesamt drei hintereinander geparkte Pkw mittels einem spitzen Gegenstand an der Fahrertür zerkratzt. Ob die Taten in Verbindung stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

