Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 24.01.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Wohnungseinbruchdiebstahl++Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer++

Jemgum - Verkehrsunfallflucht

Am letzten Freitag, den 17.01.2025 kam es in der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der bislang unbekannte Verursacher befuhr den Ahornring in Jemgum in Richtung Kastanienstraße. Aus ungeklärter Ursache kommt er von der Fahrbahn ab und touchiert eine Thujahecke, die sich an dem dortigen Eckgundstück befindet und beschädigt diese. Er setzt seine Fahrt fort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Emden - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am gestrigen Tag kam es im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 21:30 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Hermann- Allmers- Straße in Emden zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Bislang unbekannter Täter gelangte in die Einzimmerwohnung der Geschädigten und entwendete diverse Gegenstände. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Leer - Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Am 23.01.2025 kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Heisfelder Straße in Leer. Der 27jährige Unfallverursacher beabsichtigte mit seinem Pkw von einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf die Heisfelder Straße in den fließenden Verkehr einzufahren. Beim Anfahren übersah er den von rechts kommenden 24jährigen Fahrradfahrer, welcher daraufhin mit dem Pkw kollidierte und stürzte. Der Fahrradfahrer wurde durch den Sturz schwer verletzt und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell