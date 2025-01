POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 24.01.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.01.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden

++Verdacht der versuchten Erpressung eines Richters am Oberlandesgericht++

Bereits im Sommer des letzten Jahres kam es zu einer versuchten Erpressung eines Richters des Oberlandesgerichtes.

In diesem Zusammenhang soll die Ehefrau des Richters am 29.08.2024 von einer bislang unbekannten männlichen Person an der privaten Wohnanschrift in Bunde angesprochen worden sein.

Die Person war mit dem Fahrrad zur Anschrift gefahren und wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß - 35- 40 Jahre alt - schlank - durchtrainiert - kurze, dunkle Haare - unbekleideter Oberkörper - trug eine Sonnenbrille - trug eine lange, graue und verschmutzte/ benutzte Arbeitshose - trug graue, verschmutzte/ benutzte Arbeitsschuhe - sprach akzentfreies Deutsch - aggressives Grundverhalten - deutsche Erscheinung.

Im Verlauf der Ermittlungen konnte Videomaterial gesichert werden, welches durch Videoüberwachungskameras von benachbarten Häusern aufgezeichnet wurde. Auf diesen Bildern ist die unbekannte Person zu sehen, wie sie mit dem Fahrrad vom Grundstück wegfährt.

Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Täter und/ oder dem von ihm genutzten Fahrrad geben?

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

