Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 26.01.2025

Bild-Infos

Download

PI Leer/Emden (ots)

++ Beleidigung ++ Gefährdung des Straßenverkehrs (2x) ++ Folgenreiche Verkehrskontrolle (Bildmaterial) ++

Leer - Polizeibeamte beleidigt

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit befuhren zwei Polizeibeamte am Samstag gegen 20:45 Uhr die Ubbo-Emmius-Straße. Ein 46-jähriger Fußgänger nutzte diese Gelegenheit, um die Beamten lautstark zu beleidigen. Die Beamten stellten die Personalien des Mannes fest und leiteten ein Strafverfahren ein. Sein Verhalten konnte der Beschuldigte selbst nicht erklären.

Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs

Eine gefährliche Verkehrssituation hat eine 19-jährige Autofahrerin am Sonntag gegen 04:00 Uhr verursacht. Die Frau befuhr mit einem BMW den Moorweg in Fahrtrichtung Heisfelder Straße. Sie wollte dann in die Straße Bahndamm einbiegen. Zu diesem Manöver setzte sie allerdings zu früh an und fuhr unvermittelt auf das Gleisbett der Bahnanlage, wo sie letztendlich zum Stehen kam. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholisierung bei der Frau fest und veranlassten eine Blutentnahme. Ihren Führerschein musste die Beschuldigte an Ort und Stelle abgeben. Der BMW konnte um 05:30 Uhr geborgen werden. Der Bahnverkehr war durch den Unfall nicht beeinträchtigt.

Leer - A31 - Gefährdung des Straßenverkehrs

Eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Leer wurde Samstag gegen 11:20 Uhr auf eine Sattelzugmaschine samt Auflieger aufmerksam, welcher die A31 in Fahrtrichtung Oberhausen befuhr. Der Fahrer des LKW hatte die Anschlussstelle Leer-West verpasst und fuhr rückwärts auf der Autobahn. Dabei benutzte er den Standstreifen und teilweise den Hauptfahrstreifen. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten dem Gespann ausweichen. Die Beamten konnten den LKW zum Standort der Autobahnpolizei begleiten und die Identität des 43-jährigen Fahrers feststellen. Er muss sich jetzt im Strafverfahren verantworten. Betroffene Verkehrsteilnehmer werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - A31 - Folgenreiche Verkehrskontrolle (Bildmaterial)

Am Samstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Leer gegen 20:00 Uhr einen Ford Transporter, welcher zuvor die A31 in Fahrtrichtung Emden befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 54-jährige Fahrer rund 123 kg Tabakwaren transportierte. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass die Waren illegal nach Deutschland eingeführt wurden. Es wurden letztendlich loser Tabak, Zigarettenstangen und Shisha Tabak im Wert von etwa 14.000,00 Euro sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell