Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.01.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Emden - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 26.01. 18:30 Uhr - 27.01. 14:15, kam es in der Osterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der vermeintliche Unfallverursacher beschädigte dabei das Fahrzeug der Geschädigten und verließ die Unfallörtlichkeit ohne die Polizei zu kontaktieren. Sollten sie etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, melden sie sich bitte umgehend bei der Polizei.

Weener - Illegale Müllentsorgung

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben unbekannte Täter in Weener in der Rathausstraße drei Druckgasbehälter weggeworfen und nicht standesgemäß entsorgt. Sollten sie Hinweise auf den Täter haben, melden sie sich bitte bei der Polizei in Weener.

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Am Montag kam es, gegen 08:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Die 18 Jahre alte Fahrerin aus Westoverledingen befuhr mit ihrem PKW die Straße Kloster Muhde in Richtung Leer und kam aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von nach links von der Fahrbahn ab und landete dort auf dem Dach in einem Graben. Sie und die 17 Jahre alte Beifahrerin blieben jedoch unverletzt.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am Montag kam es, in der Zeit von 15:50 - 16:40 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bürgermeister-Ehrenholtz-Straße in Leer. Der unbekannte Beschuldigte beschädigte dabei das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Sollten sie Hinweise auf einen Verursacher haben, melden sie sich bitte umgehend bei der Polizei.

