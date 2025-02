Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 01.02.2025

Leer (ots)

++Gitterroste entwendet++Holzhaufenbrand++Kabelbrand++

Gitterroste entwendet

Detern - Ein bisher unbekannter Täter entwendete von einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses insgesamt 6 Gitterroste aus der Pflasterung. Der Tatzeitraum liegt in der letzten Woche des Januars. Die Tat geschah in der Dorfstraße. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Filsum.

Holzhaufenbrand

Weener - Am Freitagvormittag geriet gegen 11 Uhr in der Ortschaft Holthusen an der Tichelwarfer Straße auf einem Privatgrundstück ein aufgeschichteter Holzhaufen in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, das Holz war jedoch völlig verbrannt. Die Ursache des Brandes ist unklar, eine Fremdeinwirkung wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Das Wohngebäude blieb unversehrt, der Holzhaufen war weit genug vom Wohnhaus entfernt gelagert worden.

Kabelbrand

Uplengen - Ein Kabelbrand einer Photovoiltaikanlage sorgte am Freitagvormittag gegen 11:30 Uhr in der Ortschaft Hollen im Eichenweg zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Da dieses auf einem landwirtschaftlichen Anwesen geschah, waren auch kurzfristig die dort aufgestallten Tiere gefährdet. Da der Eigentümer den Brand aber selber frühzeitig erkannt hatte, hielt sich der Schaden in Grenzen. Weder Mensch noch Tier wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Ursache des Brandes im Kabelschacht der Anlage ist noch unklar, ein Fremdverschulden wird jedoch ausgeschlossen. Die Schadenshöhe selbst kann noch nicht genau benannt werden.

