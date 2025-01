Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++Sachbeschädigung++Verkehrsunfälle-Zeugenaufrufe++

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Rhauderfehn - Sachbeschädigung auf einem Spielplatz

Im Zeitraum von Mittwoch, den 29.01.2025, ca. 18:00 Uhr bis Donnerstag, den 30.01.2025, ca. 08:00 Uhr wurden auf dem Spielplatz am Hinrich- Stuart-Weg diverse Spielgeräte durch bislang unbekannte Täter mit wasserfesten Stiften und Kot beschmiert.

Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei oder der Gemeinde Rhauderfehn.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am gestrigen Tag, zwischen 08:15 Uhr und 14:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw Peugeot 207 des Geschädigten und entfernte sich anschließend, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Pkw war in der Straße Kleiner Oldekamp in Höhe der Haus- Nr. 5 geparkt. Am Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden im linken Bereich der Frontschürze. Wer den Unfall beobachtet hat und/ oder Angaben zum Verursacher machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Emden - Verkehrsunfall

Am 28.01.2025 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Fahrradfahrer. Der Fahrer des Transporters befuhr die Petkumer Straße stadteinwärts und beabsichtigte, nach links in die Straße Am Tonnenhof einzubiegen. Hierbei übersah er den auf dem Fahrradweg in gleiche Richtung fahrenden bevorrechtigten Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer nicht verletzt, jedoch sein Fahrrad beschädigt wurde. Der Fahrer des Transporters erkundigte sich nach dem Befinden des Fahrradfahrers. Es erfolgte jedoch kein Personalienaustausch. Aus diesem Grund werden der Fahrer des Transporters sowie Zeugen, die den Unfall gesehen haben gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell