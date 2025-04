Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: - Diebstahl einer Kupferschale - Kennzeichen entwendet

Diebstahl einer Kupferschale

Schwalmtal. In der Zeit von Samstag (29.03.) bis Montag (31.03.) entwendeten Unbekannte von einem Friedhof in der Bergstraße eine Kupferschale im Wert von circa 150 Euro. Die Kupferschale stand neben einem Grabstein und diente als Blumentopf. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Schotten. Über das Wochenende (28.03. - 31.03.) wurde das hintere amtliche Kennzeichen (VB-IG 5555) eines Suzuki Ignis entwendet. Der Pkw parkte im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Straße "Auf der Oberwiese" im Ortsteil Rainrod. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

