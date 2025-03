Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Gegen Garage gefahren - Unfallflucht (16.03.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

An der Gerwigstraße ist am frühen Sonntagmorgen, gegen 3:30 Uhr ein Unbekannter gegen eine Garage gefahren. Mit einem dunklen Kleinwagen stieß der Unfallverursacher rückwärts gegen die Garage und entfernte sich daraufhin verbotenerweise vom Unfallort. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Für Hinweise ist der Polizeiposten Triberg (07722 / 9160710) dankbar.

