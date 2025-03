FW Stuttgart: Brand in Wald breitet sich schnell aus

Stuttgart (ots) - - Akkus brennen in Mehrfamilienhaus - Zwei Würgeschlangen bleiben vom Brand unversehrt - Starke Rauchentwicklung aus Wohnung Am Sonntagnachmittag alarmierten Anwohner gegen 16:50 Uhr die Feuerwehr Stuttgart aufgrund einer starken Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Wildgansweg in Stuttgart-Neugereut. Da zuerst von einer vermissten Person in der ...

