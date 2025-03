Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Presseeinladung: Übergabe von Feuerwehrfahrzeugen an den Katastrophenschutz Chmelnyzkyj (Ukraine)

Stuttgart (ots)

Die Feuerwehr Stuttgart wird fünf ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge an den Katastrophenschutz der Region Chmelnyzkyj übergeben. Zudem werden mehrere hundert Sätze ausgemusterte Schutzkleidung von den ukrainischen Kollegen weitergenutzt. Derzeit sind sechs Einsatzkräfte aus der Ukraine in Stuttgart zu Gast, um die Fahrzeuge entgegenzunehmen.

Die Übergabe findet am Donnerstag, 20. März um 11 Uhr auf der Feuerwache 3 statt. Ordnungsbürgermeister Dr. Clemens Maier, Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge und Dr. Frédéric Stephan, Leiter der Abteilung Außenbeziehungen, werden die Fahrzeuge übergeben.

Pressevertreter sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen. Um Anmeldung bis zum 19.03.2025 wird gebeten:

37-Presseselle@stuttgart.de

0711 21673555

Terminübersicht

Datum: Donnerstag, 20.03.2025

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Ort: Feuerwache 3, Mercedesstraße 35, 70372 Stuttgart

Hintergrund zur Solidaritätspartnerschaft

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 war es der Landeshauptstadt Stuttgart wichtig, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen und das Land nicht nur temporär zu unterstützen, sondern eine langfristig ausgerichtete freundschaftliche Beziehung mit einer ukrainischen Stadt aufzubauen. Darunter fallen perspektivisch auch Maßnahmen, die im Zuge des Wiederaufbaus gebraucht werden. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat die Stadt Chmelnyzkyj mit Unterstützung der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) für eine sogenannte "Solidaritätspartnerschaft" identifiziert und gemeinsam mit der Landeshauptstadt Dresden beschlossen, eine trilaterale Partnerschaft einzugehen. Als stabile Grundlage hierfür hat der Stuttgarter Gemeinderat am 2. März 2023 einen formellen Beschluss gefällt. Die Vereinbarung über die Solidaritätspartnerschaft wurde am 5. März 2024 von Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper, Oberbürgermeister Dr. Oleksandr Symtschyschyn sowie Oberbürgermeister Dirk Hilbert feierlich unterzeichnet.

Ende 2023 fand auf Anfrage des Katastrophenschutzes der Region Chmelnyzkyj ein erster Fachaustausch mit der Branddirektion in Stuttgart statt. Im Rahmen dieses Austausches spendete die Feuerwehr Stuttgart bereits ausgemustertes Medizingerät für ein Kinderkrankenhaus in Chmelnyzkyj. Im Jahr 2024 fand eine Ausbildung für Einsatzkräfte aus der Region Chmelnyzkyj im Bereich der Ortung und Rettung von Verschütteten am Trainingscenter Retten und Helfen (TCRH) in Mosbach statt. Die Hilfeleistungen orientieren sich stets an den gemeldeten Bedürfnissen der ukrainischen Kolleginnen und Kollegen. Koordiniert wird die Hilfe in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Außenbeziehungen der Landeshauptstadt Stuttgart, welche die städtischen Hilfsmaßnahmen bündelt.

