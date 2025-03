FW Stuttgart: Brennender LKW auf Betriebsgelände

Stuttgart (ots) - - Gasausströmung in Stuttgart-Uhlbach - Rund 20 betroffene Personen im Feuerwehrhaus Uhlbach betreut - Eine erkrankte Person in Stuttgarter Krankenhaus transportiert - Einsatz konnte um 19 Uhr beendet werden Gegen 12:35 Uhr informierte der Energieversorger die Feuerwehr über einen Gasaustritt in der Straße "Kleine Gasse" in Stuttgart-Uhlbach. ...

