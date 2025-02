Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zehn Gebäude aufgrund von Gasausströmung geräumt (Stand 16 Uhr)

Stuttgart (ots)

- Einsatzdauer bis in den Abend

- Rund 20 betroffene Personen werden im Feuerwehrhaus Uhlbach betreut

- Eine erkrankte Person in Stuttgarter Krankenhaus transportiert

Gegen 12:35 Uhr informierte der Energieversorger die Feuerwehr über einen Gasaustritt in der Straße "Kleine Gasse" in Stuttgart-Uhlbach. Luftmessungen von Feuerwehr und Energieversorger ergaben auch in der Umgebung erhöhte Gaskonzentrationen, weshalb zehn Gebäude geräumt werden mussten. Wegen des Gasaustrittes ist die Stromversorgung in Teilen von Uhlbach aktuell unterbrochen.

Betreuungsstelle in Feuerwehrhaus eingerichtet

Für betroffene Personen ist im Feuerwehrhaus Uhlbach eine Betreuungsstelle eingerichtet. Eine Person musste aufgrund einer Erkrankung in ein Stuttgarter Krankenhaus transportiert werden. Ein pflegebedürftiger Bewohner in einem stromlosen Gebäude wird durch Angehörige betreut und durch die notwendigen Geräte von der Feuerwehr mit Strom versorgt.

Abdichtmaßnahmen bis in den Abend

Aktuell laufen umfangreiche Arbeiten um den Gasaustritt zu stoppen. Hierzu müssen auch Teile der Straße aufgegraben werden. Die Feuerwehr sichert die Arbeiten des Energieversorgers ab. Durch Feuerwehr und Energieversorger werden kontinuierlich Luftmessungen vorgenommen. Außerhalb der Absperrungen besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Feuerwehr Stuttgart ist aktuell mit rund 40 Einsatzkräften im Einsatz. Eine abschließende Pressemitteilung folgt nach dem Einsatzende.

