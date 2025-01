Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Zwischen Stadtbahn und Bahnsteig eingeklemmt

Stuttgart (ots)

Gegen 12:30 Uhr kam es am Freitagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall an der Stadtbahnhaltestelle "Max-Eyth-See" in Stuttgart-Hofen. Ein Kind wurde bei dem Unfall schwer eingeklemmt. Leider war das Kind bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte verstorben. Es waren umfangreiche technische Maßnahmen für die Bergung notwendig.

Für die Betreuung von rund 15 betroffenen Personen kamen mehrere Einsatzkräfte der Notfallseelsorge Stuttgart und des Kriseninterventionsteams zum Einsatz. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen stand ein Großraumrettungswagen als Betreuungsstelle bereit.

Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr waren gegen 15 Uhr beendet.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Löschzug

Feuerwache 3: Löschzug, Rüstwagen-Schiene, Kommandowagen

Feuer- und Rettungswache 5: Inspektionsdienst, Feuerwehrkran, Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Anschlagmittel, Großraumrettungswagen

Verwaltungsstandort: Direktionsdienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Hofen: Löschfahrzeug

Abteilung Mühlhausen: Rüstwagen

Abteilungen Münster, Untertürkheim und Wangen zur Wachbesetzung

Rettungsdienst: Zwei Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug, zwei Krankentransportwagen, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Leitender Notarzt, Medical Intervention Car, Notfallseelsorge, Kriseninterventionsteam

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell