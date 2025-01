FW Stuttgart: Dachstuhlbrand in Reihenmittelhaus - Eine brandverletzte Person - Umfangreiche Löschmaßnahmen

Stuttgart (ots) - - Zahlreiche Stürze und Verkehrsunfälle durch Glätte - Ehrenamtliches Personal durch Außerordentliche Einsatzlage im Einsatz - Zusätzliche Notrufannahmeplätze in der Integrierte Leitstelle Stuttgart aktiviert Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden sind einsetzender Niederschlag und Temperaturen um den Gefrierpunkt der Auslöser für extreme ...

mehr