Bundespolizeidirektion München: Explosives Wochenende für die Bundespolizei Waidhaus 50 Kilogramm Pyrotechnik sichergestellt

Waldsassen / Waidhaus - Auch dieses Wochenende (7. -8. Dezember) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus ordentlichen Zündstoff für die Staatsanwaltschaft gesammelt. Bei Grenzkontrollen in Waldsassen und Waidhaus stellten sie bei zehn Kontrollen insgesamt 50 Kilogramm erlaubnispflichtige Pyrotechnik sicher. Die Feuerwerkskörper lagern nun in der Asservatenkammer der Bundespolizeiinspektion und warten dort auf ihre Vernichtung. Die Bundespolizei leitet in allen Fällen Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ein.

Insgesamt zehn Mal fanden die Beamten der Bundespolizeiinspektion Waidhaus am Wochenende verbotene Böller, Raketen und Kugelbomben. Da die Besitzer keine sprengstoffrechtliche Erlaubnis besaßen, war die Einfuhr und der Besitz nach Deutschland strafbar. Zwei Deutsche im Alter von 15 und 17 Jahren hatten 22,5 Kilogramm der hochexplosiven Fracht in Tschechien eingekauft und nach Deutschland eingeführt. Zudem entdeckten die Bundespolizisten in neun Fällen weitere 29,5 Kilogramm an verbotener Pyrotechnik. Die Feuerwerkskörper lagern nun in der Asservatenkammer der Bundespolizei und dienen vor ihrer Vernichtung als Beweismittel in Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz.

