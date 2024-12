Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Schlagring als Weihnachtsgeschenk Bundespolizei Waidhaus stellt 63 verbotene Waffen in einem PKW sicher

Waldsassen (ots)

Waldsassen - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am Samstagabend (7. Dezember) bei Grenzkontrollen in Waldsassen einen Pkw mit 63 verbotenen Waffen im Kofferraum gestoppt. Das Waffenarsenal dient nun als Beweismittel in einem Ermittlungsverfahren wegen mehrfacher Verstöße gegen das Waffengesetz.

Er wolle die Schlagringe und Teleskopschlagstöcke seinen Freunden zu Weihnachten schenken, antwortete ein 22-jähriger Deutscher auf die Frage der Beamten was er mit so vielen Waffen anfangen wolle. Die Bundespolizisten beschlagnahmten die 63 verbotenen Waffen bei Grenzkontrollen in Waldsassen. 30 Schlagringe, 20 Teleskopschlagstöcke, zehn Elektroimpulsgeräte, zwei Macheten, und eine Reizstoffabschusspistole ergänzen nun den Fundus der Asservatenkammer der Bundespolizei. Für den 22-jährigen Waffenliebhaber hatten die Beamten gleich zwei Schlechte Nachrichten. Neben einer Strafanzeige wegen mehreren Verstößen gegen das Waffengesetz muss er sich jetzt um neue Weihnachtsgeschenke für seine Freunde kümmern.

