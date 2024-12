Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Verletzter Mann greift Bundespolizisten an

Heidelberg (ots)

Am Montagnachmittag (16. Dezember) griff ein 45-Jähriger am Hauptbahnhof Heidelberg Bundespolizisten tätlich an.

Gegen 14:00 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizei darüber informiert das sich am Hauptbahnhof Heidelberg eine verletzte Person aufhalten soll. Der deutsche Staatsangehörige konnte im Bereich des Reisezentrums am Boden liegend mit einer Platzwunde über dem Auge festgestellt werden. Der Rettungsdienst wurde umgehend alarmiert und die Beamten der Bundespolizei leisteten Erste Hilfe. Während der Maßnahme zeigte sich der Mann aggressiv und versuchte einem Beamten ins Gesicht zu schlagen. Die Mitnahme durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur Versorgung der Wunde verweigerte der Mann. Aufgrund der Situation wurde die Person zur Dienststelle der Bundespolizei verbracht. Dort setzte sich das aggressive Verhalten fort und die anwesenden Beamten wurden weiterhin beleidigt. Nach Entscheidung durch die Staatsanwaltschaft wurde durch einen verständigten Arzt eine Blutentnahme durchgeführt und die Verletzung behandelt. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Person die Dienststelle wieder verlassen. Der Mann blickt nun Strafanzeigen unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte entgegen.

