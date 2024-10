Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dunkle Jahreszeit- Zeit der Wohnungseinbrüche

LPI Gotha

Die dunkle Jahreszeit ist nicht nur aus verkehrsrechtlicher Sicht mit besonderen Gefahren verbunden, auch im Hinblick auf Einbrüche stellt die früh einsetzende Finsternis ein Sicherheitsrisiko dar. Die zeitige Dunkelheit bietet potentiellen Einbrechern mehr Gelegenheit, unbemerkt in Häuser oder Wohnungen einzudringen, da sie aufgrund der häufig getragenen schwarzen beziehungsweise dunklen Kleidung schlechter zu entdecken sind. Außerdem kann zum Beispiel am eingeschalteten Licht in den Häusern oder Wohnungen von außen erkannt werden, ob die Bewohner zuhause sind. Durch richtiges Verhalten und eine effektive Sicherungstechnik können viele Einbrüche verhindert werden. Die Polizei rät: -Schließen Sie die Haustür ab, wenn Sie Ihr Haus verlassen. -"Gekippte Fenster sind offene Fenster"- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren. - Achten Sie darauf, keine Aufstiegshilfen im Außenbereich zu bieten. - Teilen Sie nicht über soziale Medien, wann genau Sie sich im Urlaub befinden. - Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei. Am 27. Oktober 2024 ist "Tag des Einbruchschutzes", nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich über effektiven Einbruchschutz. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet unter www.k-einbruch.de oder bei der Polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter 03621-781504. (jd)

