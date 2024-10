Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

In den späten Stunden des gestrigen Abends befuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Ford die Straße "Am Gehrengraben" und beabsichtigte nach links in die Herrenhöfer Landstraße einzufahren. Dabei übersah er offenbar einen vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Fahrer eines VW, sodass die beiden Fahrzeuge kollidierten. Infolge des Zusammenstoßes drehten sich beide Pkw und kamen auf einem Gehweg zum Stehen. Die Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden, sie wurden abgeschleppt. (jd)

