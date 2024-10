Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

In der Herbslebener Straße ereignete sich gestern Abend ein Verkehrsunfall. Eine 16-jährige Fahrerin eines Kraftrades befuhr die Straße vom Ortszentrum kommend als plötzlich eine 68-jährige Fußgängerin auf die Fahrbahn trat. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte die 16-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Verkehrsteilnehmer kamen zu Fall, die 68 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell