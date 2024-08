Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Großkontrolle an den A45-Ausweichstrecken

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat heute erneut mit erhöhtem Kräfteaufwand an mehreren Kontrollstellen gleichzeitig den Durchgangsverkehr an der unterbrochenen Autobahn 45 - Sauerlandlinie - kontrolliert - mit besonderem Augenmerk auf den Schwerlastverkehr. Insgesamt passierten 291 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen die Kontrollstellen, darunter 115 Fahrzeuge mit ausländischer Zulassung. Die Polizei kontrollierte insgesamt 131 Kfz über 3,5 Tonnen. Davon konnten 76 eine Ausnahmegenehmigung vorweisen. 39 Fahrer verstießen gegen das Durchfahrtsverbot, darunter 28 mit ausländischer Zulassung. Bei neun Fahrzeugen stellten die Beamten außerdem Mängel an der Fahrzeugtechnik fest. Vier Fahrzeuge mussten wegen der Gefährdung der Verkehrssicherheit stillgelegt werden. Zwei Fahrer hatten gegen die Lenk- und Ruhezeitenregeln verstoßen. Bei sechs Lastkraftwagen bemängelten die Beamten die Ladungssicherung. Ein Fahrer hatte einen zu hohen Alkoholpegel; bei zweien besteht der Verdacht auf Drogenkonsum. Drei Fahrer hatten nicht die nötige Fahrerlaubnis. Fast täglich laufen die Kontrollen der Polizei. Hinzu kommen Großkontrollen wie am heutigen Tag. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell