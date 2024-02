POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise - Fahrradprüfung an der Blücherschule

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstagmorgen (22.02., 09.15 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über eine Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Oelder Straße/ Ringstraße in Kenntnis gesetzt. Den Erkenntnissen zufolge befuhr eine 18-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem E-Scooter den Geh- und Radweg der Ringstraße in Richtung Bahnhof Rheda. Dabei beabsichtigte die 18-Jährige die Oelder ...

