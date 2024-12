BPOLI-KA: Diebstahl am Hauptbahnhof Mannheim

Karlsruhe (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (12. Dezember) griff ein 40-Jähriger am Hauptbahnhof Karlsruhe einen Bundespolizisten tätlich an. Gegen 04:00 Uhr sollte der deutsche Staatsagehörige in der Haupthalle von einer Streife der Bundespolizei kontrolliert werden. Der Mann reagierte auf die Anweisungen der Streife nicht und versuchte unvermittelt einen Kollegen mit einem Faustschlag zu verletzten. Der Beamte ...

