Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Mann greift Bundespolizisten am Hauptbahnhof an

Pforzheim (ots)

In der Nacht auf Samstag (7. Dezember) griff ein 39-Jähriger am Hauptbahnhof Pforzheim Bundespolizisten tätlich an. Zuvor trat er gegen eine Glastür.

Gegen 00:45 Uhr beobachtete eine Streife der Bundespolizei, wie der deutsche Tatverdächtige gegen eine Glastür am Hauptbahnhof trat. Bei der folgenden polizeilichen Kontrolle zeigte sich der 39-Jährige uneinsichtig und unkooperativ.

Nachdem der Tatverdächtige aus der Maßnahme entlassen wurde, trat er einen Schritt zur Seite und griff unvermittelt einen Beamten mit einem Schlag in Richtung dessen Gesicht an. Der Bundespolizist wurde hierbei nicht verletzt.

Die Beamten brachten den 39-Jährigen im Anschluss mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden, legten ihm die Handfesseln an und verbrachten ihn zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Der Mann blickt nun Strafanzeigen unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell