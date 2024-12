Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Tätergruppierung bestiehlt 75-Jährigen am Bahnhof Durlach

Karlsruhe (ots)

Dienstagvormittag (3. Dezember) haben drei Tatverdächtige am Durlacher Bahnhof einen 75-jährigen Mann bestohlen. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte den Vorfall.

Gegen 11:30 Uhr entwendeten die 16,- 21- und 33-jährigen, aus Bosnien-Herzegowina stammenden Tatverdächtigen gemeinschaftlich die Geldbörse des deutschen Geschädigten aus dessen Gesäßtasche.

Eine Zeugin beobachtete, wie die Jugendliche den Geldbeutel wenig später auf den Boden legte und dort liegen ließ. Die Frau alarmierte die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Beamte der Landespolizei die Tatverdächtigen im Stadtgebiet und nahmen diese vorläufig fest. Ermittlungen ergaben, dass die Tatverdächtigen 70 Euro Bargeld aus dem Geldbeutel entwendeten. Dieses wurde im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen bei der 33-Jährigen aufgefunden.

Die Frauen erwarten nun Strafanzeigen wegen Bandendiebstahls.

Die Bundespolizei weist immer wieder daraufhin, Wertgegenstände auf Reisen sicher zu verstauen. Hierfür eignen sich vor allem Jackeninnentaschen. Taschen und Rucksäcke sollten nah am Körper getragen werden. Insbesondere an Örtlichkeiten, an denen sich viele Menschen aufhalten - wie beispielsweise an Bahnhöfen - ist das sichere Verstauen wichtig. Nähere Informationen zum Sicheren Reisen finden Sie auf www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell