Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Nach Leistungserschleichung Widerstand geleistet

Karlsruhe (ots)

Sonntagmorgen (1. Dezember) nutzte ein 29-Jähriger den Zug ohne gültigen Fahrausweis. Anschließend leistete er Widerstand gegen die polizeiliche Kontrolle.

Gegen 7 Uhr wurde die Bundespolizei in Karlsruhe von der Deutschen Bahn AG über einen Fahrgast ohne gültigen Fahrschein informiert. Demnach nutzte der aus Eritrea stammende Tatverdächtige den ICE 474 von Basel Bad. Bahnhof nach Baden-Baden unrechtmäßig. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Beamten am Karlsruher Hauptbahnhof zeigte sich der 29-jährige unkooperativ. Die Aufforderung, den Zug zu verlassen ignorierte der Mann und spuckte umher.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt aus dem Zug und legten ihn am Bahnsteig Handfesseln an. Anschließend verbrachten die Bundespolizisten den Mann zur Dienststelle am Hauptbahnhof. Auch gegen diese Maßnahme wehrte sich der 29-Jährige, indem er sich gegen die Laufrichtung stemmte und zu Boden fallen ließ.

Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Bei den Widerstandhandlungen wurden keine Beamten verletzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell