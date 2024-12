BPOLI-KA: Gefährliche Körperverletzung unter Arbeitskolleginnen

Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe. Am Dienstag, den 26. November 2024, erließ das Amtsgericht Karlsruhe Untersuchungshaftbefehl gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen. Diesem wird Diebstahl mit Waffen vorgeworfen. Am Montagmorgen, den 25. November 2024, gegen 8.00 Uhr meldete sich der deutsche Geschädigte bei der Bundespolizei in ...

