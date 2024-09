Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Siebeldingen - Aus Kurve geflogen

Siebeldingen (ots)

Am 12.09.2024 befuhr ein 20-Jähriger Yamaha-Fahrer gegen 18 Uhr die L508 von Siebeldingen in Richtung Frankweiler. In einer Linkskurve schätzte dieser wohl den Kurvenradius falsch ein, verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er wurde durch den Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Schutzkleidung wurde durch den Motorradfahrer nicht getragen. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

