Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Betrug per SMS und Anruf, Kriminelle erhalten Zugriff auf Konto einer 52-Jährigen

Steinfurt (ots)

Eine 52-jährige Rheinenserin ist Opfer eines Betrugs geworden. Die Frau erhielt zunächst eine Kurznachricht auf ihrem Handy - angeblich von ihrer Hausbank. In der Nachricht wurde sie aufgefordert, die Push-TAN für ihr Konto zu ändern. Wenig später kam dann ein Anruf. Ein Mann gab sich als Bankmitarbeiter aus und forderte sie erneut auf, die Push-TAN zu ändern. Die 52-Jährige übermittelte die entsprechende Änderung am Telefon. Während des Telefonats wurde ihr eine Telefonnummer angezeigt, die zu ihrer Hausbank passte. Zwei Tage später stellte die Rheinenserin fest, dass es von ihrem Konto mehrere Abbuchungen gegeben hatte. Insgesamt handelt es sich um einen Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Frau erkannte den Betrug, ließ ihr Konto sperren und erstattete Anzeige. Die Polizei warnt: Niemals fordert Ihre Bank Sie per Kurznachricht oder am Telefon dazu auf, Ihre Einwahldaten oder PIN zum Konto zu ändern. Ignorieren Sie entsprechende Aufforderungen. Geben Sie niemals sensible Daten am Telefon an. Klicken Sie keine mitgeschickten Links an. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre Hausbank über die Ihnen bekannten Wege. Geben Sie Betrügern keine Chance!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell