Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Bäckerei, Wandtresor gestohlen

Rheine (ots)

An der Bonifatiusstraße haben unbekannte Täter die Seitentür einer Bäckerei aufgehebelt. Dies geschah in der Zeit zwischen Donnerstag (01.08.24), 21.00 Uhr und Freitag (02.07.24), 04.45 Uhr. Die Einbrecher gelangten in die Bäckerei neben einem Discounter und stahlen einen Wandtresor. Im Tresor befanden sich die Tageseinnahmen. Die Täter verwüsteten die Backstube und beschädigten eine Toilettentür. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Zeugen, die zur Tatzeit etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell