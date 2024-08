POL-ST: Ibbenbüren, Auto überschlägt sich, drei Personen schwer verletzt

Lengerich (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag (30.07.) in eine Bäckerei an der Ringeler Straße, Nahe der Kreuzung mit der Ladberger Straße eingestiegen. Die Unbekannten schlugen eine Fensterscheibe der Bäckerei ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Beute machten die Einbrecher jedoch nicht. Die Tat ereignete sich am frühen Dienstagmorgen (30.07.24) zwischen 02.00 Uhr und 04.50 Uhr. Hinweise von Zeugen zu ...

mehr