Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dreister Fahrraddiebstahl

Kleinmaischeid (ots)

Am 16.06.2024, in der Zeit von 10:58 Uhr bis 11:05 Uhr, kam es in der Straße "Schulbitz" zum Diebstahl eines Fahrrads. Der Eigentümer rüstete sich für eine Fahrradtour, stellte das Fahrrad vor sein Haus und begab sich nochmal ins Haus. Nachdem er zurückkehrte stellte er fest, dass sein Fahrrad gestohlen wurde. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein älteres Rennrad der Marke "Giant Cadex" in blau mit schwarzen Effekten.

Die Polizei Straßenhaus bittet Zeugen mögliche Hinweise unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell