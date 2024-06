Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Ruhestörungen in der VG Betzdorf-Gebhardshain

Betzdorf (Sieg) (ots)

Zu insgesamt drei Einsatzanlässen wegen nächtlicher Ruhestörung mussten Beamte der Polizei Betzdorf im Nachtdienst von Samstag auf Sonntag ausrücken. So kam es im Wohngebiet Alsberg bei Betzdorf, bei der Grillhütte in Rosenheim und nochmals in Betzdorf Stadt zu Beschwerden, sodass die entsandten Polizeibeamten jeweils für Ruhe sorgen mussten.

